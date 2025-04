L’Assegno Unico e Universale per i figli a carico è una misura di sostegno economico destinata alle famiglie italiane. Dopo i ritardi registrati nel mese di marzo, per aprile 2025 l’accredito dovrebbe avvenire tra il 18 e il 20 del mese, almeno per coloro che già ricevono il beneficio e non hanno modificato la propria situazione reddituale.

Al contrario, coloro che hanno presentato una nuova richiesta o hanno aggiornato l’ISEE dovranno attendere qualche giorno in più per ricevere l’importo spettante. Questo ritardo potrebbe protrarsi almeno fino a giugno 2025, periodo in cui l’INPS completerà l’adeguamento delle nuove domande e delle variazioni reddituali.

Aggiornamento ISEE e variazione degli importi

Un aspetto importante riguarda l’aggiornamento dell’ISEE. Il 28 febbraio 2025 è scaduto il termine per il rinnovo della dichiarazione, fondamentale per ottenere un importo adeguato alla propria fascia di reddito.

Di conseguenza, chi non ha aggiornato l’ISEE in tempo riceverà l’importo minimo di 57,5 euro per figlio, invece del massimo previsto di 201 euro. Tuttavia, è ancora possibile correggere la propria posizione. Infatti, le famiglie hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In questo modo, oltre a ricevere gli importi corretti per i mesi successivi, potranno ottenere anche gli arretrati a partire da marzo.

Adeguamenti per il costo della vita

Un’altra novità riguarda l’adeguamento degli importi in base all’inflazione. A partire da aprile, molte famiglie potrebbero notare un leggero incremento dell’Assegno Unico, grazie agli adeguamenti legati al costo della vita di gennaio 2025. Questo meccanismo di rivalutazione consente di mantenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari e di adeguare il beneficio ai cambiamenti economici.

Come verificare il pagamento dell’Assegno Unico

Per controllare lo stato del pagamento e gli importi spettanti, è possibile utilizzare diversi canali messi a disposizione dall’INPS:

Portale INPS: accedendo alla sezione dedicata all’Assegno Unico tramite credenziali SPID, CIE o CNS.

App MyINPS: disponibile per dispositivi mobili, consente di verificare lo stato della domanda e i pagamenti ricevuti.

Contact Center INPS: chiamando il numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile.

Altri sussidi INPS previsti per aprile 2025

Oltre all’Assegno Unico, nel mese di aprile potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti relativi ad altre misure di sostegno economico. Tra queste, rientra la Prestazione Universale per gli Anziani, destinata ai cittadini che soddisfano determinati requisiti reddituali e anagrafici.