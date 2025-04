L’Assegno Unico e Universale rappresenta un contributo economico essenziale per milioni di famiglie italiane. Ogni mese, l’erogazione dell’aiuto avviene generalmente intorno al giorno 20. Tuttavia, ad aprile 2025 la data coincide con la domenica di Pasqua, generando dubbi e incertezze tra i beneficiari: il pagamento sarà anticipato o posticipato?

Pagamento regolare per chi ha già beneficiato dell’assegno

Secondo le informazioni pubblicate dall’INPS, per le famiglie già beneficiarie e senza variazioni nei requisiti o nei dati anagrafici, il pagamento verrà effettuato regolarmente il 20 aprile, nonostante la festività.

Tuttavia, è importante considerare che la data del 20 cade di domenica. Per questo motivo, è possibile un leggero slittamento degli accrediti, che potrebbero essere visibili a partire da lunedì 21 aprile o nei giorni immediatamente successivi, in base ai tempi bancari.

Anticipi per alcuni beneficiari

Come avvenuto in passato, alcuni nuclei familiari potrebbero ricevere l’accredito in anticipo, in particolare:

Chi rientra nei cicli di pagamento della prima metà del mese

Chi ha già ricevuto l’assegno nei mesi precedenti senza interruzioni

Famiglie con importi medi o elevati, per le quali il sistema anticipa l’erogazione

In questi casi, l’accredito potrebbe avvenire già dal 15 aprile, specialmente se l’elaborazione è stata completata in anticipo rispetto alla data ordinaria.

Nuove domande: pagamento a fine maggio

Diversa la situazione per chi ha presentato domanda per la prima volta ad aprile 2025. In questi casi, il primo pagamento dell’Assegno Unico verrà effettuato nell’ultima settimana di maggio, con eventuali conguagli per i mesi precedenti inclusi nell’importo.

Possibili ritardi per via della Pasqua

Come già accaduto in anni precedenti, la coincidenza con le festività pasquali potrebbe determinare rallentamenti logistici. Le strutture preposte agli accrediti, come Poste Italiane e istituti bancari, potrebbero posticipare di qualche giorno l’effettiva disponibilità della somma, soprattutto per chi riceve l’assegno in prossimità del 20.