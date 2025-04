La Commissione Attività produttive della Camera ha approvato un emendamento al decreto bollette che ridefinisce le modalità di fruizione del bonus elettrodomestici. La modifica, presentata da Fratelli d’Italia (prima firma: Giovine), prevede il superamento del sistema a click day, introducendo lo sconto in fattura come nuova modalità di utilizzo dell’agevolazione.

Allo stesso tempo, è stata eliminata la soglia di classe energetica minima precedentemente prevista per l’accesso al bonus. Tale soglia era stata oggetto di critiche per il potenziale impatto negativo sulla produzione nazionale, in particolare per quanto riguarda il comparto degli elettrodomestici.

Fringe benefit: esclusione temporanea per le auto aziendali

Nel medesimo provvedimento è stato inoltre approvato un emendamento dei relatori che interviene sulla disciplina dei fringe benefit introdotta dalla legge di bilancio. È stata prevista una deroga per i veicoli aziendali ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

L’intervento consente l’esclusione di tali veicoli dal nuovo regime fiscale, che altrimenti avrebbe comportato un aggravio di costi per le imprese. La misura si inserisce tra le modifiche al decreto bollette attualmente in esame parlamentare.

Oneri e copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dal salvataggio delle auto aziendali sono stimati in:

8,3 milioni di euro nel 2025

9,5 milioni di euro nel 2026 e nel 2027

1,2 milioni di euro nel 2028

Per la relativa copertura è stato previsto l’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, già impiegato per misure analoghe.