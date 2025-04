L’assessore comunale ai Trasporti di Napoli, Edoardo Cosenza, ha recentemente tranquillizzato i cittadini e i turisti in merito alla Funicolare Centrale, che è stata oggetto di interventi urgenti di manutenzione. La comunicazione è stata fatta attraverso i social, dove Cosenza ha fornito dettagli cruciali sullo stato dell’impianto e sulle tempistiche dell’intervento. Il messaggio è stato accolto positivamente, poiché ha dissipato le preoccupazioni di molti riguardo ai disagi legati alla chiusura dell’impianto.

La chiusura della Funicolare Centrale

Dal 24 aprile, la Funicolare Centrale, che collega il quartiere Vomero con il cuore di Napoli, piazzetta Augusteo e via Toledo, è stata chiusa per sei giorni. L’interruzione si è resa necessaria a causa di anomalie riscontrate nel cavo portante dell’impianto, un componente fondamentale per il corretto funzionamento della funicolare. La decisione di fermare il servizio fino al 30 aprile è stata presa per garantire la sicurezza dell’utenza, sottolineando l’importanza di effettuare controlli straordinari sui sistemi di trasporto pubblico, specialmente quando si tratta di impianti così delicati.

L’intervento di manutenzione

Secondo quanto riferito dall’assessore Cosenza, il programma di lavori è stato coordinato con Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ed è stato rispettato nei tempi previsti. Cosenza ha rassicurato la cittadinanza che l’intervento di sostituzione del cavo traente, essenziale per il funzionamento della funicolare, è stato avviato con rapidità. “Una sostituzione di cavo rapidissima” ha dichiarato, spiegando che, grazie al lavoro dei tecnici, la bobina del nuovo cavo è arrivata nella notte del 25 aprile e il montaggio è già in corso. Questo aggiornamento ha contribuito a tranquillizzare sia i cittadini che i numerosi turisti che stavano cercando di comprendere la causa della chiusura improvvisa dell’impianto.

Disagi per cittadini e turisti

La chiusura della Funicolare Centrale ha rappresentato un significativo disagio per i residenti e i turisti che si trovano a Napoli in questo periodo, particolarmente durante il lungo weekend della Festa della Liberazione. In quella occasione, la città ha visto un flusso massiccio di visitatori, che hanno dovuto affrontare la difficoltà di spostarsi senza uno dei principali mezzi di trasporto che collega il Vomero con il centro città.

Nonostante la chiusura dell’impianto, il disservizio è stato parzialmente mitigato grazie a un potenziamento della metropolitana e della funicolare di Montesanto, che hanno esteso i loro orari di funzionamento per coprire la domanda di trasporto pubblico. Questo ha contribuito ad alleggerire il traffico sui mezzi alternativi, ma non ha comunque eliminato completamente i disagi.

Il ritorno alla normalità

I lavori sulla Funicolare Centrale stanno procedendo secondo i piani, e i cittadini di Napoli possono sperare che l’impianto riprenda presto a funzionare a pieno regime. La manutenzione, pur causando disagi temporanei, è fondamentale per garantire la sicurezza a lungo termine del servizio di trasporto pubblico. La città attende con ansia la riapertura dell’impianto, un’importante risorsa per i napoletani e i turisti che ogni giorno si affidano alla Funicolare Centrale per spostarsi tra il Vomero e il centro storico.