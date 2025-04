In un periodo segnato da difficoltà economiche diffuse, l’introduzione di un nuovo bonus fino a 1.500 euro rappresenta un aiuto concreto per le famiglie italiane. I rincari generalizzati e la stagnazione degli stipendi stanno mettendo a dura prova i bilanci domestici, rendendo fondamentali gli interventi pubblici a sostegno della spesa quotidiana e degli investimenti sostenibili.

Tra le agevolazioni più attese, spicca il Bonus Colonnine Elettriche, destinato a incentivare la mobilità elettrica attraverso il rimborso parziale delle spese sostenute per l’installazione di punti di ricarica domestici.

Di cosa si tratta

Il Bonus Colonnine Elettriche 2024 è un incentivo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, volto a favorire la transizione ecologica nel settore dei trasporti. Il contributo permette di recuperare fino all’80% delle spese sostenute, con un limite massimo di:

1.500 euro per utenti privati singoli;

8.000 euro per condomini che installano colonnine a uso collettivo.

Le richieste possono essere presentate a partire dal 29 aprile 2025, esclusivamente online sulla piattaforma gestita da Invitalia, e fino al 27 maggio 2025, salvo esaurimento dei fondi.

Chi può richiederlo

Il bonus è destinato a:

Privati cittadini, proprietari o detentori di immobili dove si intende installare una colonnina di ricarica per veicoli elettrici;

Condomìni, rappresentati dall’amministratore o da un referente designato, per l’installazione di infrastrutture condivise all’interno degli spazi comuni.

Spese ammissibili

Sono considerate rimborsabili le seguenti voci di spesa:

Acquisto della colonnina o della wallbox;

Opere edili e impianti elettrici connessi all’installazione;

Progettazione, direzione lavori e collaudo;

Allaccio alla rete elettrica.

Tutte le spese devono essere documentate e i pagamenti devono avvenire tramite mezzi tracciabili (es. bonifico o carta elettronica). È inoltre obbligatorio allegare la certificazione di conformità dell’impianto rilasciata da un installatore abilitato.

Come presentare la domanda

Per accedere al bonus è necessario:

Collegarsi alla piattaforma online di Invitalia;

Effettuare l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS;

Selezionare la sezione “Colonnine Domestiche”;

Compilare i moduli richiesti;

Caricare tutta la documentazione necessaria.

Le domande saranno valutate in ordine cronologico e accolte fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Pertanto, è consigliabile agire tempestivamente per non perdere questa opportunità.