Negli ultimi mesi, il tema bollette luce e gas è diventato un vero e proprio tormentone. Tra aumenti e rincari continui, sempre più famiglie italiane cercano soluzioni concrete per risparmiare sull’energia. Ma questa volta non si parla del solito consiglio “fai da te”: Enel lancia un’offerta reale, trasparente e vantaggiosa.

Cos’è il Bonus EE e perché sta attirando l’attenzione

Si chiama Enel Sun Edition Medium, ed è una proposta che promette – e mantiene – risparmio immediato, rate senza interessi e un bonus da 1200 euro in bolletta. Un pacchetto pensato per rendere accessibile a tutti l’energia solare, senza complicazioni burocratiche o costi nascosti.

In sintesi:

Paghi 92 euro al mese per 60 mesi

TAN 0%, TAEG 0%: niente interessi, nessuna sorpresa

Bonus di 1200 euro direttamente sulla bolletta della luce

Installazione, consulenza e assistenza tutto incluso

Nessun anticipo richiesto

Chi può aderire al Bonus Enel?

L’offerta è disponibile sia per clienti Enel attuali sia per chi sceglie di diventarlo attivando il pacchetto. Non sono richiesti requisiti complicati né particolari conoscenze tecniche: l’intero processo, dall’analisi alla messa in funzione del tuo impianto fotovoltaico, viene gestito direttamente da Enel.

Un’offerta davvero vantaggiosa, senza marketing ingannevole

In un panorama pieno di promesse spesso poco chiare, questa proposta si distingue per trasparenza e concretezza. Non si tratta solo di uno sconto una tantum, ma di un investimento a lungo termine che inizia a farti risparmiare fin dalla prima bolletta.

Come sottolineato da Enel, l’obiettivo è semplificare la transizione energetica e rendere più accessibile l’energia rinnovabile, anche a chi finora ha considerato il fotovoltaico un lusso per pochi.