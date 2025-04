Due pusher sono stati arrestati a Boscoreale, in provincia di Napoli, dai carabinieri della locale stazione. Luigi Pianura e Felicia Sara Cavallaro sono accusati di porto abusivo di armi e munizionamento, oltre a detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante una perquisizione nella zona di via Montessori, i carabinieri hanno trovato i due in possesso di pistole a salve senza tappo rosso, un dettaglio che le rendeva facilmente modificabili in armi vere.

Sequestro di Droghe e Armi

Oltre alle pistole, i militari hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nella loro abitazione poco distante. In totale, sono sequestrati 1 chilo di marijuana, 35 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio e due proiettili. La scoperta ha messo in evidenza l’attività illecita dei due arrestati, i quali avevano a disposizione una notevole quantità di droga destinata alla vendita.

Le Misure Preventive

Felicia Sara Cavallaro, la donna coinvolta, è sottoposta agli arresti domiciliari, mentre Luigi Pianura è trasferito in carcere in attesa di essere giudicato. La prontezza dei carabinieri ha permesso di interrompere l’attività di spaccio e di sequestrare il materiale pericoloso.

Indagini in Corso

Le indagini proseguono per fare luce sulla rete di spaccio che i due pusher potrebbero aver gestito. I carabinieri stanno cercando di risalire a eventuali complici o a ulteriori traffici di droga nella zona, rafforzando la sicurezza del territorio.