Al centro commerciale MaxiMall di Pompei apre i battenti Nexus MaxiMall Entertainment, una nuova struttura che, secondo gli organizzatori, è destinata a «rivoluzionare il panorama dell’intrattenimento e degli eventi su tutto il territorio di Napoli e provincia». Il complesso si distingue per un’offerta articolata e tecnologicamente avanzata. Comprende cinque sale cinematografiche, ciascuna dotata di 106 posti a sedere, a cui si aggiunge una sala VIP con 47 poltrone deluxe. Tuttavia, la vera novità è rappresentata dall’Auditorium, considerato il cuore pulsante della struttura.

Con una capienza di 364 posti e poltrone in stile conference, l’Auditorium è pensato non solo per proiezioni cinematografiche, ma anche per spettacoli teatrali, congressi e cene spettacolo. Tra le sue caratteristiche principali spicca la tribuna retrattile, che consente una riconfigurazione flessibile dello spazio in base alle esigenze dell’evento.

Sia l’Auditorium che la sala VIP sono equipaggiati con proiettori 4K e sistemi audio ATMOS, garantendo un’esperienza visiva e sonora di alta qualità.

L’inaugurazione istituzionale, riservata su invito, è prevista per il 28 aprile, mentre l’apertura al pubblico con l’avvio ufficiale delle proiezioni sarà a partire da mercoledì 30 aprile.

Tutti gli aggiornamenti sulla programmazione cinematografica, le novità e gli eventi speciali saranno consultabili attraverso i canali web e social ufficiali di Nexus.