Buone notizie per Martina, la 25enne rimasta gravemente ferita durante il crollo della Vela Celeste di Scampia: sarà trasferita all’Istituto Maugeri di Telese, una struttura specializzata nella riabilitazione. Ad annunciarlo è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha sottolineato come l’appello lanciato dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate e dallo stesso Borrelli attraverso Il Mattino abbia trovato una rapida risposta.

Un lungo percorso di ripresa

Martina è ricoverata da mesi nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Dopo l’incidente, la sua vita è cambiata radicalmente. Il percorso di recupero sarà lungo e complesso, ma ora potrà proseguire in un centro altamente specializzato, dove avrà le migliori possibilità di miglioramento.

La famiglia, priva dei mezzi economici per sostenere le costose cure, aveva lanciato un appello che ha scatenato una gara di solidarietà in tutta la comunità.

Le parole di Borrelli

Il deputato ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto:

“Sono estremamente felice per la notizia dell’imminente trasferimento di Martina presso l’Istituto Maugeri. Era giusto così. La sua vita non sarà mai più la stessa, ma era doveroso trovare un modo per continuare a lottare. Martina rappresenta la forza e la resilienza dei cittadini di Scampia. A lei vanno i miei migliori auguri, sperando che un giorno possa tornare a casa per riabbracciare sua figlia.”