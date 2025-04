È rimasta vittima della truffa del finto nipote una donna di 83 anni, residente nella zona di via Duomo a Napoli, nel centro storico della città. L’episodio è avvenuto il 24 aprile scorso, come riportato da fonti qualificate a Fanpage.it.

La truffa

Secondo la ricostruzione, l’anziana si trovava sola in casa quando, intorno a mezzogiorno, ha ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto. Una voce maschile, fingendosi suo nipote, le ha raccontato di trovarsi all’ufficio postale con il padre – figlio della vittima – e le ha chiesto di preparare 1.600 euro per un presunto corriere in arrivo.

La donna, spaventata e incapace di raccogliere la cifra richiesta, ha comunque cercato di aiutare il “nipote”. Dopo diverse chiamate insistenti sia al cellulare che al telefono fisso, l’83enne ha racimolato qualche centinaio di euro, anelli, orecchini d’oro e persino la fede nuziale, per un valore complessivo di circa 3.000 euro.

La consegna

Seguendo le istruzioni dei truffatori, la signora è scesa in strada e ha incontrato in una traversa di via Duomo un giovane, descritto come vestito completamente di nero, che si è qualificato come “corriere”. L’anziana gli ha consegnato tutti gli averi raccolti, ignara di essere caduta nella trappola.

L’allarme e le indagini

Dopo il primo episodio, i truffatori hanno continuato a chiamarla chiedendo ulteriore denaro. Insospettita, la donna ha contattato la Polizia di Stato, che è intervenuta immediatamente. Gli investigatori hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili, analizzando anche le telecamere di videosorveglianza della zona.