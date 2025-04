Napoli sotto tensione dopo l’ennesimo episodio di violenza urbana. I carabinieri sono intervenuti oggi, 23 aprile, a piazza Capri, nel cuore del rione Villa a San Giovanni a Teduccio, in seguito a una segnalazione per colpi d’arma da fuoco esplosi in strada.

L’intervento dei carabinieri: rinvenuti 12 bossoli

Secondo quanto ricostruito, quattro proiettili hanno colpito un’auto parcheggiata, mentre i militari del reparto operativo di Napoli hanno trovato a terra 12 bossoli calibro 9×21.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato panico e allarme tra i residenti.

Indagini in corso: si rafforza la presenza delle forze dell’ordine

Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Il fatto sarà oggetto di approfondimento nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per domani pomeriggio.

Il Prefetto di Napoli: “Vigilanza rafforzata nel rione Villa”

Il Prefetto Michele di Bari ha disposto un rafforzamento immediato della vigilanza e dei controlli nel quartiere, già teatro nei giorni scorsi di episodi simili.

“La sicurezza pubblica è una priorità assoluta. Abbiamo intensificato la presenza delle forze di polizia in tutta l’area interessata”, ha dichiarato il Prefetto.

Focus sulla criminalità a San Giovanni a Teduccio

Il rione Villa è uno dei territori più sensibili della periferia orientale di Napoli, spesso al centro di dinamiche legate alla criminalità organizzata. Gli spari odierni si inseriscono in un contesto di crescente preoccupazione per l’ordine pubblico, motivo per cui l’agguato sarà oggetto di un focus specifico nella riunione di domani tra istituzioni e forze dell’ordine.