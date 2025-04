Nuovi ritardi per la consegna dei loculi del cimitero comunale di Pollena Trocchia. Durante l’ultimo consiglio comunale, il Sindaco – interpellato dal Consigliere Pasquale Fiorillo – ha annunciato che la data prevista per la consegna dell’opera, fissata al 31 marzo, non sarà rispettata.

Alla base del ritardo sembrerebbero esserci una serie di criticità nella gestione dei lavori, che hanno portato prima alle dimissioni del direttore dei lavori e, più recentemente, a quelle del collaudatore. Una situazione che solleva interrogativi e preoccupazioni.

“Abbiamo chiesto al Sindaco chiarimenti non solo sui ritardi – spiega il Consigliere Fiorillo – ma soprattutto sui motivi di queste continue dimissioni che riguardano diversi interventi di lavori pubblici e, in particolare, quelli relativi al cimitero. Purtroppo, non è arrivata alcuna rassicurazione in merito alla nuova data di consegna dei loculi”.

Il gruppo consiliare Siamo il Domani per Pollena Trocchia, composto dai consiglieri Fiorillo, Attimo, Montella e Di Sapio, esprime forte preoccupazione per l’ennesimo rinvio e per il clima di incertezza che circonda l’opera:

“Ci aspettiamo una risposta chiara e precisa che possa rassicurare i tanti cittadini in attesa. Siamo pronti a promuovere tutte le azioni necessarie per tutelare i cittadini delusi e sostenere le loro legittime richieste in ogni sede opportuna”, conclude Fiorillo.