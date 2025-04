Chi aveva fatto domanda per il Bonus Psicologo 2024 ma era rimasto escluso nella prima fase può finalmente sperare di ricevere il contributo. Con il Messaggio n. 1217 del 9 aprile 2025, l’INPS ha comunicato che dal 15 aprile partirà lo scorrimento delle graduatorie, relativo alle richieste presentate nel 2024 ma finanziate con i fondi del 2023.

Una novità particolarmente attesa da chi si trova ad affrontare situazioni di disagio psicologico e aveva sperato nell’aiuto economico per avviare un percorso di psicoterapia.

Come funziona lo scorrimento delle graduatorie

Il meccanismo di scorrimento si basa su criteri territoriali. L’INPS attingerà alle graduatorie regionali o provinciali in base alle risorse residue disponibili, come previsto dalla Tabella 1 allegata al Decreto Interministeriale del 17 dicembre 2024.

Le risorse utilizzate per lo scorrimento includono:

Fondi statali non ancora erogati

Fondi regionali o provinciali non usati entro il 7 aprile 2025, termine entro cui i primi beneficiari dovevano utilizzare il proprio codice univoco

Gli utenti che risultavano idonei ma non erano stati selezionati nella prima fase potranno dunque essere ripescati automaticamente.

Come sapere se sei stato ammesso

I nuovi beneficiari riceveranno un provvedimento di accoglimento da parte dell’INPS, che includerà:

L’importo attribuito

Il nuovo codice univoco da utilizzare per le sedute

Tutte le informazioni saranno consultabili sul portale INPS, accedendo al servizio dedicato tramite questo percorso:

www.inps.it

> Sostegni, Sussidi e Indennità > Per malattia > Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo > Utilizza il servizio

Per eventuali dubbi o dettagli operativi, è possibile fare riferimento alla Circolare INPS n. 34 del 15 febbraio 2024.

Come utilizzare il Bonus Psicologo

Una volta ottenuto il codice univoco, il beneficiario potrà iniziare le sedute con un psicologo o psicoterapeuta iscritto all’albo che abbia aderito all’iniziativa. Lo specialista registrerà ogni seduta tramite il codice fino a esaurimento dell’importo assegnato.

Ecco alcuni punti chiave:

Il bonus copre fino a 50 euro a seduta

Il codice ha validità di 270 giorni a partire dal 15 aprile 2025

Le sedute devono essere effettuate entro la scadenza, altrimenti il contributo residuo andrà perso

A quanto ammonta il Bonus Psicologo 2024

L’importo massimo del Bonus varia in base all’ISEE del richiedente, con un contributo più elevato per chi ha una condizione economica più fragile. L’importo massimo riconosciuto può arrivare a fino a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro.