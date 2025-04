Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, giovedì 25 aprile, nell’area dei Campi Flegrei. L’evento sismico, di magnitudo 2.7, è rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle ore 8:29 e avvertito chiaramente in diverse zone del comprensorio flegreo.

Le zone in cui è avvertita la scossa

Secondo le prime segnalazioni e i dati ufficiali, la scossa è percepita in maniera distinta a Pozzuoli, in particolare in via Campana, ma anche nei comuni e quartieri limitrofi come:

Bacoli

Arco Felice

Monterusciello

Licola

Pianura (quartiere occidentale di Napoli)

In molte abitazioni, i cittadini hanno riferito di aver sentito tremare finestre e suppellettili, anche se, al momento, non si segnalano danni a persone o cose.

È in corso uno sciame sismico

Il Comune di Pozzuoli ha confermato che è attualmente in corso uno sciame sismico, ovvero una sequenza di scosse ravvicinate nel tempo e nello spazio, tipica dell’attività vulcanica dell’area flegrea. Le autorità stanno monitorando l’evolversi della situazione in costante raccordo con l’Ingv e la Protezione Civile.

La risposta delle autorità locali

Il sindaco di Pozzuoli, attraverso una nota ufficiale, ha invitato la popolazione alla calma, ricordando che la zona è soggetta a fenomeni sismici legati alla bradisismo, e che ogni attività è sotto stretta sorveglianza da parte degli esperti.

Inoltre, sono attivati i canali di comunicazione istituzionali per eventuali aggiornamenti e indicazioni di comportamento da seguire in caso di nuove scosse.