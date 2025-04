Si è verificato un nuovo incidente stradale a Napoli. Si tratta del terzo sinistro in poche ore che ha visto un’automobile ribaltarsi. L’episodio è avvenuto in via Nicolardi, nella zona dei Colli Aminei, nei pressi della Chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino.

Auto si ribalta: conducente ferito e trasportato al Cardarelli

Secondo quanto riferito dalle autorità, il conducente dell’auto ha riportato ferite lievi ma visibili, in particolare al volto. Per questo motivo è stato trasferito all’ospedale Cardarelli per accertamenti medici e per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

La dinamica resta da chiarire

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Tuttavia, una prima ricostruzione suggerisce che il conducente abbia perso il controllo del veicolo, provocando il ribaltamento e danneggiando almeno quattro automobili parcheggiate lungo la carreggiata. Nonostante la violenza dell’impatto, non risultano altri feriti né passanti coinvolti, complice anche la scarsa presenza di pedoni sul marciapiede in quel momento.

Interventi tempestivi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, appartenenti all’Unità Operativa coordinata dal generale Ciro Esposito, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. Anche il personale sanitario del 118 ha raggiunto rapidamente l’area per prestare i primi soccorsi. Dopo l’assistenza al ferito, si è proceduto alla rimozione dell’auto e alla messa in sicurezza della zona.

Via Nicolardi e la questione sicurezza stradale

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale a via Nicolardi, una delle arterie urbane più trafficate e, purtroppo, anche teatro di numerosi sinistri. Questo episodio si aggiunge ad altri due incidenti avvenuti nella stessa giornata: uno sul Corso Vittorio Emanuele e l’altro lungo la Tangenziale di Napoli. In tutti e tre i casi, il comune denominatore è stato il ribaltamento del veicolo, spesso associato a una velocità eccessiva o a manovre brusche.