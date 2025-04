Ad aprile 2025 il settore ferroviario italiano sarà interessato da una serie di scioperi che potrebbero creare disagi ai viaggiatori. Ecco un quadro completo delle agitazioni programmate e le informazioni utili per chi deve spostarsi.

8-9 Aprile: Sciopero Nazionale del Settore Ferroviario

Il primo grande sciopero del mese si terrà il 8 e 9 aprile, coinvolgendo il personale del settore ferroviario e del trasporto pubblico locale su rotaia.

Durata: 24 ore, dalle 21:00 dell’8 aprile alle 21:00 del 9 aprile.

Impatto: L’agitazione potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione dei treni in tutta Italia.

11 Aprile: Doppio Sciopero Trenitalia e FSI

L’11 aprile sono previsti due scioperi distinti:

Sciopero OSR Orsa Ferrovie: riguarderà il personale Trenitalia della direzione business regionale di Piemonte e Valle d’Aosta. La protesta durerà 23 ore, dalle 3:00 dell’11 aprile alle 2:00 del 12 aprile.

Sciopero Assemblea Nazionale Pdm/Pdb: interesserà il personale di macchina e di bordo del Gruppo FSI. Anche questo sciopero avrà una durata di 23 ore, dalle 3:00 dell’11 aprile alle 2:00 del 12 aprile.

17 Aprile: Nuove Proteste nel Settore Ferroviario

Oltre agli scioperi già menzionati, il 17 aprile sono previste nuove mobilitazioni che potrebbero coinvolgere diverse categorie di lavoratori del trasporto ferroviario, causando ritardi e cancellazioni.

Treni Garantiti durante gli Scioperi

In caso di sciopero, Trenitalia è tenuta a garantire un servizio minimo per limitare i disagi ai viaggiatori. I treni garantiti operano nelle fasce orarie di maggiore afflusso:

Dalle 6:00 alle 9:00

Dalle 18:00 alle 21:00

Questi treni assicurano il collegamento tra le principali destinazioni, consentendo la mobilità per esigenze urgenti. Per conoscere l’elenco completo dei treni garantiti e gli orari aggiornati in tempo reale, è consigliato visitare il sito ufficiale di Trenitalia.

Come Rimanere Aggiornati

Per evitare disagi e pianificare al meglio i propri spostamenti, è fondamentale rimanere aggiornati sulle agitazioni in corso. Si consiglia di:

Consultare il sito web di Trenitalia per aggiornamenti in tempo reale.

Controllare le notifiche delle app di viaggio dedicate.

Seguire i canali social ufficiali delle compagnie ferroviarie per eventuali comunicazioni last-minute.