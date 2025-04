Proseguono i controlli mirati nei ristoranti del Vomero, cuore pulsante della movida napoletana. Durante un’operazione serale straordinaria, condotta dai Carabinieri della Compagnia Vomero con il supporto dell’Asl Napoli 1 Centro e della Polizia Municipale, sono emerse numerose irregolarità in alcune attività di ristorazione, soprattutto nelle zone più frequentate come via Aniello Falcone e via Luca Giordano.

Carenze igienico-sanitarie e depositi abusivi: la situazione in via Caldieri

Uno dei casi più gravi è stato riscontrato in un ristorante situato in via Caldieri, alle spalle dello stadio Collana. Qui i militari hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni della normativa Haccp, che regola i criteri di sicurezza nella conservazione e preparazione degli alimenti.

In particolare, sono posti sotto sequestro due depositi alimentari abusivi, all’interno dei quali si trovavano oltre una tonnellata di alimenti. Inoltre, sono sequestrati 180 chili di prodotti privi di tracciabilità, rendendo impossibile verificarne l’origine e la sicurezza.

Il titolare dell’attività è sanzionato per le violazioni rilevate.

Nuove sanzioni anche in via Luca Giordano

Analoghi problemi sono emersi anche in un altro locale situato in via Luca Giordano, dove le forze dell’ordine hanno riscontrato condizioni igieniche non conformi alla normativa vigente. Anche in questo caso, è scattata una multa per il gestore del ristorante.

Obiettivo: tutelare la salute pubblica

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di controlli tesi a garantire la salute dei cittadini e la qualità del cibo servito nei locali pubblici. La presenza di alimenti non tracciabili e di ambienti non igienici rappresenta un serio rischio per la sicurezza alimentare, soprattutto in quartieri ad alta frequentazione come il Vomero.

Le autorità locali ribadiscono l’importanza della vigilanza costante, in particolare nei luoghi della movida, dove la grande affluenza rende ancora più urgente il rispetto delle regole.