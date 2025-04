Attimi di tensione a Napoli, nel quartiere Poggioreale, dove si è temuto per la sorte di una bambina presumibilmente lasciata incustodita all’interno di un’automobile. L’episodio è avvenuto nei pressi del supermercato Conad in via Nuova Poggioreale, nel centro storico della città.

La segnalazione e l’intervento immediato

Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 11:30, quando una donna, passeggiando nei pressi del supermercato, ha notato un’auto apparentemente chiusa con una presunta bambina all’interno. Preoccupata, ha allertato le autorità. In pochi minuti sono arrivati sul posto vigili del fuoco del Comando di Napoli, unità della Polizia di Stato e agenti della Polizia Locale, pronti a intervenire in caso di emergenza.

I controlli e l’esito dell’ispezione

Gli operatori hanno immediatamente ispezionato il veicolo. Dopo aver aperto i finestrini per verificare la presenza della bambina, è stato chiarito che all’interno non si trovava nessuno. Anche il bagagliaio è stato controllato con attenzione, ma non è emersa alcuna traccia della minore.

Una folla preoccupata attorno alla vettura

Nel frattempo, la notizia della possibile presenza di una bambina chiusa in auto si è diffusa rapidamente, attirando una folla di cittadini e curiosi. La calca ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione e mantenere l’ordine pubblico.

Identificata la persona che ha lanciato l’allarme

Le forze dell’ordine hanno successivamente identificato la donna che aveva segnalato il presunto caso. Nonostante l’allarme si sia rivelato infondato, la segnalazione è stata presa con la massima serietà. In casi come questi, l’intervento immediato resta fondamentale, poiché episodi di bambini realmente lasciati in auto non sono purtroppo rari.