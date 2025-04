Grave episodio di violenza nella serata di ieri nel centro storico di Napoli, dove la titolare della nota pizzeria “Dal Presidente”, Deborah Capasso, 48 anni, è stata accoltellata da un uomo di 65 anni durante una lite scoppiata per motivi banali. L’aggressore è denunciato dalla Polizia per lesioni personali aggravate.

I fatti: lite improvvisa e aggressione davanti alla pizzeria

L’episodio si è verificato in via Duomo, nei pressi del celebre esercizio commerciale, punto di riferimento per napoletani e turisti. Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato un gruppo di persone coinvolte in una discussione particolarmente accesa.

Avvicinandosi, gli agenti hanno udito le grida di una donna ferita, riuscendo così a intervenire con prontezza. Sul posto, è sorpreso un uomo con un coltello in mano, immediatamente disarmato e bloccato dalla Polizia.

Le indagini: conferme dalle telecamere di sorveglianza

Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno all’attività commerciale, le forze dell’ordine hanno ricostruito l’esatta dinamica dell’aggressione. Secondo quanto emerso, la lite è degenerata rapidamente, fino a culminare con l’uomo che ha ferito la donna con un’arma da taglio.

Fortunatamente, le ferite riportate dalla titolare non sarebbero gravi, ma la donna è comunque trasportata in ospedale per accertamenti e cure.

L’aggressore denunciato: si indaga sul movente

L’uomo, identificato e denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate, avrebbe agito spinto da futili motivi, come confermato dalle prime indagini e dalle testimonianze raccolte sul posto.

Le autorità stanno ora valutando eventuali precedenti tra l’aggressore e la vittima, così da comprendere meglio il contesto in cui è maturato il gesto violento.