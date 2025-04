Il Partito Cristiano Sociale rafforza la sua presenza sul territorio campano con l’apertura di una nuova sede regionale a Terzigno, nel cuore dell’area vesuviana. L’inaugurazione si terrà sabato 12 aprile 2025, alle ore 17:00, presso i locali situati in Corso Luigi Einaudi n. 60.

A darne comunicazione ufficiale è Salvatore Guastaferro, Coordinatore Regionale del Partito Cristiano Sociale, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa in vista delle prossime elezioni regionali. La nuova sede fungerà da Centro di Coordinamento Regionale per tutte le attività politiche e organizzative del partito in Campania. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di radicamento territoriale, volto a rafforzare la partecipazione democratica e il dialogo con le comunità locali.

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per incontrare i simpatizzanti, i referenti istituzionali e i cittadini interessati a conoscere da vicino il programma e i valori che ispirano l’azione del Partito Cristiano Sociale, basati su solidarietà, giustizia sociale e tutela della famiglia.