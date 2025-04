Il Governo italiano ha recentemente annunciato una bellissima notizia per i cittadini: il nuovo Bonus 1° maggio dell’INPS, che garantirà centinaia di euro ai beneficiari. Tuttavia, c’è un dettaglio importante che potrebbe far sfumare la possibilità di ricevere questo sostegno economico, e per questo è fondamentale prestare attenzione a tutte le fasi della richiesta.

Se non vuoi perdere questa opportunità, continua a leggere per scoprire chi ha diritto al bonus, come richiederlo e i passi da seguire per non farti scappare il contributo.

Cos’è il Bonus 1° Maggio INPS?

Il Bonus 1° maggio è una Prestazione Universale che il Governo ha deciso di introdurre per sostenere i cittadini italiani più vulnerabili. L’indennità, che fa parte del Decreto Anziani del 15 marzo 2024, è stata pensata per aiutare chi è in condizioni economiche svantaggiate, in particolare coloro che non sono autosufficienti.

Con un fondo annuale di 250 milioni di euro (500 milioni complessivi per i due anni previsti), il contributo è destinato agli over 80 con situazioni economiche e assistenziali gravissime.

Chi ha diritto al Bonus?

Non tutti i cittadini italiani possono accedere al bonus. L’indennità è riservata a chi soddisfa i seguenti requisiti:

Età: deve avere più di 80 anni.

Condizioni economiche: l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) deve essere inferiore ai 6.000 euro annui.

Assistenza: il richiedente deve essere titolare di un’indennità di accompagnamento, ovvero deve essere in una situazione di bisogno assistenziale grave, certificata dalla commissione medico-legale dell’INPS.

In totale, il bonus sarà erogato a 25.000 persone, quindi è fondamentale affrettarsi per non perdere la possibilità di ottenere l’indennità.

L’importo del Bonus

Il Bonus 1° maggio ammonta a 850 euro, una somma che non sarà soggetta a tassazione. Inoltre, il bonus può essere cumulato con l’indennità di accompagnamento che ammonta a 531,76 euro al mese. In totale, quindi, i beneficiari potranno arrivare a percepire 1.381,76 euro mensili, un aiuto concreto per chi è in difficoltà economiche.

Come richiedere il Bonus

Per ottenere il bonus, i cittadini interessati dovranno seguire alcune semplici ma importanti fasi. Ecco cosa devi fare:

Visita il sito ufficiale dell’INPS: Per richiedere il contributo, vai sulla piattaforma INPS e accedi alla sezione Decreto Anziani – Prestazione Universale.

Documentazione necessaria: Prima di fare domanda, assicurati di avere tutti i documenti richiesti, tra cui:

DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) aggiornata per il calcolo dell’ISEE.

Certificazione del bisogno assistenziale, rilasciata dalla commissione medico-legale dell’INPS.

Invio della richiesta: Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, carica i documenti sul sito INPS e invia la tua domanda.