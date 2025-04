Buone notizie per i lavoratori dipendenti con figli a carico: il Bonus Natale da 100 euro, previsto per chi ha un reddito basso, può essere recuperato anche nel 2025 tramite la dichiarazione dei redditi.

Se non hai ricevuto il bonus nel 2024, potrai indicarlo nel modello 730/2025 e ottenere uno sconto d’imposta o un aumento del rimborso Irpef. Al contrario, chi ha percepito il bonus senza averne diritto dovrà restituirlo.

Requisiti per richiedere il Bonus Natale

Per ottenere il Bonus Natale 2024 nel 730/2025, è necessario rispettare alcuni requisiti:

Essere lavoratori dipendenti.

Aver avuto un reddito complessivo 2024 non superiore a 28.000 euro.

Avere almeno un figlio a carico.

Se rientri in questi criteri, potrai recuperare il bonus nella prossima dichiarazione dei redditi.

Come compilare il modello 730 per il Bonus Natale

Per indicare correttamente il bonus:

Compila il Rigo C14 del modello 730/2025.

Usa i dati riportati nella tua Certificazione Unica (CU) 2025.

Se devi restituire il bonus ricevuto senza averne diritto, barrare la colonna 7 del Rigo C14.

Questa procedura consente di regolarizzare la tua posizione fiscale senza problemi.

Scadenze e modalità di invio del 730/2025

La dichiarazione dei redditi può essere presentata:

Online sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Tramite un intermediario abilitato (CAF, commercialisti, consulenti del lavoro).

Attenzione: la scadenza per l’invio del 730/2025 è fissata al 30 settembre 2025. Non aspettare l’ultimo momento per evitare errori o ritardi.