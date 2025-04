A partire dal 1° maggio 2025, l’INPS lancerà un nuovo sussidio mensile fino a 854 euro, destinato alle famiglie italiane più in difficoltà. Un aiuto concreto contro l’aumento del costo della vita, l’inflazione e la disoccupazione crescente. Il tutto si potrà ottenere semplicemente aggiornando un documento: l’ISEE corrente.

INPS, arriva il nuovo sussidio: come funziona

Il nuovo sostegno economico nasce per rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie e stimolare i consumi interni, messi a dura prova negli ultimi anni. A differenza di molti aiuti precedenti, questa misura si concentra su un principio di maggiore equità sociale.

Molti nuclei familiari, infatti, si sono visti escludere dai bonus per via di un ISEE formalmente troppo alto, ma non più rappresentativo della reale condizione economica. Con l’ISEE corrente aggiornato, chi ha subito una riduzione del reddito o del patrimonio di almeno il 20% potrà rientrare nei requisiti per ricevere il beneficio.

Chi può richiedere gli 854 euro mensili?

Il nuovo sussidio INPS è pensato per:

Famiglie con ISEE aggiornato, che dimostrino un calo del reddito o patrimonio

Persone in condizioni di disoccupazione o difficoltà economica

Chi rientra nei parametri per richiedere l’Assegno di Inclusione

Il valore massimo mensile è di 854 euro, ma l’importo effettivo dipenderà dalla composizione del nucleo familiare e dal reddito dichiarato.

Qual è il documento da presentare?

Il documento fondamentale per accedere al nuovo sussidio è:

ISEE corrente, aggiornato con le variazioni di reddito/patrimonio

Iter da seguire:

Aggiorna l’ISEE corrente (se hai avuto un calo ≥20% del reddito)

Presenta la domanda per l’Assegno di Inclusione sul portale INPS

Attendi la conferma e ricevi l’importo mensile accreditato su IBAN

È possibile anche farsi aiutare da un CAF convenzionato, gratuitamente.