Un’emozione unica, una sfida creativa indimenticabile e un futuro che nasce. Così si è concluso il percorso PCTO dedicato al graphic design e alla comunicazione visiva, promosso dall’Istituto Guglielmo Marconi di Giugliano, con una straordinaria giornata di Hackathon nella moderna cornice di Area Lab35 situata nel cuore pulsante del Centro Direzionale di Napoli.

L’iniziativa, guidata con maestria da Alessandro Romaniello e Sergio Caiazza ha rappresentato un’esperienza formativa cresce-digitali svolta all’interno delle attività del Google Groups Napoli, una delle più autorevoli community tech italiane.

Al centro dell’evento: il talento, la passione e l’innovazione tecnologica al servizio della crescita studentesca.

“La scuola può costruire sogni e fornire competenze reali”, ha dichiarato Sergio Caiazza.

Attraverso questo Hackathon, studenti e studentesse hanno dimostrato che il talento, se valorizzato, genera grandi risultati.

Fortemente sostenuta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppina Nugnes e dalla Prof.ssa Giusy Valletta, l’iniziativa non è stata solo un momento di competizione, ma una vera palestra di crescita personale e professionale.

Grazie alla partnership con il Google Developer Groups Napoli e la partecipazione di esperti come Stefano Nasti, imprenditore e fondatore di AreaLab 35, l’evento non solo ha messo in luce il potenziale degli studenti, ma ha anche creato un trait d’union tra scuola e il mondo digitale.

In un’Italia proiettata sempre più verso l’innovazione, il Marconi di Giugliano si pone come esempio concreto di come la formazione esperienziale possa trasformare i giovani in protagonisti del domani.

L’Hackathon School Edition non è stato solo un evento: è stato un punto di partenza per una generazione di studenti che ha dimostrato cosa significa sapersi mettere in gioco. “Vederli brillare e sostenersi a vicenda è stato incredibile”, ha concluso Alessio Romaniello.