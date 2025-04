Con l’avvicinarsi della campagna fiscale 2025, una delle novità da tenere d’occhio nella dichiarazione dei redditi è il cosiddetto bonus tredicesima, un’indennità che può essere riconosciuta o restituita tramite il modello 730. Vediamo nel dettaglio chi può beneficiarne e chi, invece, è tenuto a restituire quanto percepito indebitamente.

Chi ha diritto al bonus tredicesima nel 730/2025

Il bonus tredicesima è una indennità una tantum di 100 euro, introdotta a dicembre 2024, destinata a specifiche categorie di lavoratori. In particolare, spetta a:

Lavoratori dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico;

Con un reddito complessivo lordo fino a 28.000 euro;

E che risultano fiscalmente capienti, ossia con imposte da versare sufficienti da poter beneficiare dello sconto.

Chi, pur avendone diritto, non ha richiesto il bonus o lo ha fatto in ritardo e non lo ha ricevuto, potrà recuperarlo attraverso la dichiarazione dei redditi 2025. Questo potrà avvenire:

Con uno sconto sull’imposta dovuta;

Oppure con un aumento del rimborso IRPEF.

Inoltre, chi non ha un sostituto d’imposta (come nel caso di colf, badanti, lavoratori domestici o disoccupati) potrà fare richiesta del bonus direttamente con il modello 730, sempre che siano rispettati i requisiti richiesti.

Attenzione: il bonus è riconosciuto una sola volta per nucleo familiare, anche se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti.

Chi deve restituire il bonus nel 730/2025

Non tutti coloro che hanno ricevuto i 100 euro ne avevano diritto. Chi ha percepito l’importo senza rispettare i requisiti previsti dalla legge è tenuto a restituirlo.

Deve restituire il bonus chi:

Ha superato i limiti di reddito;

Non aveva figli a carico al momento del riconoscimento;

Ha ricevuto un importo maggiore del dovuto, ad esempio se ha lavorato solo una parte dell’anno (il bonus, infatti, deve essere proporzionato al periodo di lavoro svolto).

In tutti questi casi, l’importo indebitamente percepito andrà restituito tramite la dichiarazione dei redditi, mediante conguaglio fiscale.