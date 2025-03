Un’operazione ad ampio raggio dei Carabinieri ha portato alla chiusura di una piazza di spaccio a Ercolano, nel Napoletano. Durante i controlli, effettuati nella notte, sono state arrestate cinque persone e sequestrate diverse dosi di crack e cocaina. L’intervento ha inoltre portato a sanzioni per lavoro nero, violazioni igienico-sanitarie e infrazioni al codice della strada.

La scoperta del covo e il blitz

L’attenzione dei militari si è concentrata su un fabbricato in muratura situato in via Scivola Ascione, dotato di un portone in ferro e un tetto in lamiera, protetto da un sofisticato sistema di videosorveglianza. Le telecamere monitoravano un vicolo pedonale, utilizzato dai pusher per spacciare crack e cocaina.

All’interno della struttura, oltre ai quattro sospettati, vi era anche un piccolo bagno, progettato per disfarsi rapidamente della droga in caso di controlli.

L’operazione è scattata intorno alle 23:

Un carabiniere ha bussato con forza al portone

Un altro ha aperto un tombino situato all’esterno dell’abitazione

Dall’interno, si è udito lo scarico del water, seguito dal rumore dello svuotamento di un secchio

Dopo pochi secondi, dai tubi fognari sono fuoriusciti 21 involucri di cellophane:

15 contenenti crack

6 con cocaina

Dopo alcuni minuti, i quattro occupanti hanno aperto la porta.

Il covo della droga: telecamere, TV e materiale per il confezionamento

All’interno del monolocale, i militari hanno trovato un vero e proprio centro operativo dello spaccio:

Due monitor: uno con programmi TV e l’altro collegato alle telecamere esterne

Un tavolo con sedie, mobili e un lettino prendisole

Una macchina per il caffè in cialde compostabili pronta all’uso

Un borsello con 165 euro in banconote di piccolo taglio

Una bustina di cocaina identica a quelle trovate nel tombino

Un rotolo di buste di cellophane compatibili con gli involucri di droga

Materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente

Durante l’ispezione esterna, i carabinieri hanno scoperto, nascosto tra due lamiere, un fazzoletto con 55 involucri termosaldati contenenti crack e cocaina.

Mentre la perquisizione era in corso, i telefoni dei quattro squillavano senza sosta, probabilmente da clienti in attesa di acquistare la droga. Nei dispositivi sequestrati, è stata trovata una conversazione WhatsApp in cui si faceva riferimento alla presenza massiccia dei carabinieri con il termine “zanzare”.

Gli arresti e le denunce

Oltre ai quattro pusher, i carabinieri hanno arrestato per evasione Aniello Imperato, 38 anni, trovato fuori dalla sua abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari.

Denunciato anche un 18enne di Volla, incensurato, sorpreso con un coltello a serramanico e una dose di hashish.