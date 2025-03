Il Partito Democratico di Poggiomarino, attraverso il circolo “Carlo Quirino” e la segretaria Eugenia D’Ambrosio, esprime forte preoccupazione per l’incertezza che grava sul futuro amministrativo della città.

A seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex Sindaco e l’ex Vicesindaco, imputati per scambio elettorale politico-mafioso, il Comune è oggi commissariato. Di recente, il Prefetto di Napoli ha anche nominato una commissione d’indagine per verificare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata.

Nonostante lo scioglimento del Consiglio Comunale sia avvenuto per dimissioni, Poggiomarino rientra tra i comuni che dovrebbero votare a maggio 2025. Tuttavia, le indagini in corso sollevano dubbi concreti sulla possibilità di andare al voto.

Come previsto dall’art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali, in caso di scioglimento per infiltrazioni mafiose le elezioni vengono sospese per un periodo tra 12 e 24 mesi.

Per fare chiarezza e garantire il diritto dei cittadini alla partecipazione democratica, su sollecitazione del circolo PD di Poggiomarino, l’On. Piero De Luca ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, chiedendo tempi certi sugli accertamenti in corso.

“Poggiomarino non merita una fase di incertezza che aggraverebbe una situazione già drammatica. Il Governo ha il dovere di garantire ai cittadini la chiarezza di una corretta informazione nonché di assicurare la continuità democratica nel nostro Comune”, dichiara Eugenia D’Ambrosio, segretaria del circolo PD “Carlo Quirino”.

Il Partito Democratico di Poggiomarino ringrazia l’On. Piero De Luca per la tempestiva attenzione riservata al caso e per il suo impegno istituzionale al fianco della comunità.