La Cilentana continua a essere un’arteria pericolosa, teatro di un nuovo incidente mortale. Nel tratto compreso tra Vallo della Lucania e Vallo Scalo, uno scontro tra tre veicoli ha provocato la morte di due persone e il ferimento di un terzo individuo.

Le Vittime dell’Incidente

Le vittime del tragico evento sono Eugenio Mautone, 32 anni, residente a Santa Barbara di Ceraso, e Andrea Cortazzo, 82 anni, di Velina. Eugenio Mautone era un giovane appassionato di calcio, con un passato nelle squadre dilettantistiche locali come l’Angellara e la Gelbison. Amante della Juventus, della musica di Vasco Rossi e della pesca, era fidanzato da oltre dieci anni e progettava il futuro con la sua compagna.

Andrea Cortazzo, invece, era una figura storica della sua comunità. Per anni aveva animato le feste di paese con la sua bancarella di palloncini gonfiabili, diventando un volto familiare per intere generazioni.

La Dinamica dell’Incidente

Lo scontro si è verificato poco dopo il tramonto nel comune di Castelnuovo Cilento, tra Pattano e Vallo Scalo. Le indagini sono ancora in corso, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che un impatto frontale tra due veicoli sia stato l’elemento scatenante, con il coinvolgimento successivo di un terzo mezzo.

Le forze dell’ordine stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un sorpasso azzardato, una possibile distrazione o un malore improvviso. L’eccesso di velocità potrebbe aver contribuito all’incidente.

Interventi e Conseguenze

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le ambulanze della Misericordia di Vallo della Lucania e l’automedica di Ascea hanno prestato soccorso, ma per Eugenio Mautone e Andrea Cortazzo non c’è stato nulla da fare. Il terzo coinvolto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Fortunatamente, le sue condizioni sembrano stabilizzarsi, e potrà fornire elementi utili per chiarire la dinamica dello scontro.