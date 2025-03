Un uomo di 51 anni di Napoli ha recentemente vinto una cifra record di 88 milioni di euro al Superenalotto, ma la sua gioia è subito offuscata da una disputa legale con sua moglie di 45 anni, residente a Rovigo. La donna, estetista a domicilio, sta infatti affrontando con lui una separazione legale e rivendica la metà della somma vinta, ovvero 44 milioni di euro.

Il biglietto vincente è acquistato in una tabaccheria di Roma, durante una trasferta di lavoro nella zona di Giustiniana. Tuttavia, l’uomo, secondo quanto riportato da Il Tempo, avrebbe deciso di tenere nascosta la vincita alla moglie, rivelandola invece a sua sorella tramite un messaggio.

La coppia viveva già da tempo una crisi coniugale, alimentata da problemi personali, come l’assenza di figli e un tradimento scoperto dalla moglie, grazie all’intervento di un investigatore privato. La donna, che aveva già avviato le pratiche per la separazione e per il mantenimento, ora sta valutando, insieme ai suoi avvocati dello studio legale Francesco Di Giovanni di Roma, la possibilità di richiedere un assegno mensile di 5.000 euro oppure un importo una tantum pari a 44 milioni di euro, ovvero metà della somma vinta.

La situazione legale, quindi, potrebbe trasformarsi in un lungo e complesso conflitto patrimoniale, con entrambi i coniugi pronti a far valere i propri diritti.