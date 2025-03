In Italia, molte persone vivono da sole e affrontano difficoltà economiche a causa della mancanza di un lavoro stabile. Per questo, il governo ha introdotto una serie di misure di sostegno economico dedicate ai single disoccupati, tra cui un bonus fino a 845 euro al mese.

Le sfide economiche per i single in Italia

A differenza di altri Paesi europei che offrono programmi specifici per chi vive da solo, in Italia il sostegno ai single disoccupati si basa su diverse misure di inclusione sociale. Tra queste troviamo:

Assegno di inclusione

Supporto per la formazione e il lavoro

Assegno sociale

Queste agevolazioni mirano ad alleviare le difficoltà economiche di chi non ha un reddito sufficiente, garantendo un aiuto concreto per le spese quotidiane e favorendo il reinserimento nel mercato del lavoro.

1. Assegno di inclusione: fino a 845 euro al mese

L’Assegno di inclusione è una delle principali misure di supporto per chi vive da solo ed è senza reddito. Dal 2025, l’importo massimo è stato aumentato, arrivando fino a 541,66 euro al mese per i single disoccupati.

Se il beneficiario ha più di 67 anni, l’importo sale a 682,50 euro. Inoltre, chi vive in affitto può ricevere un rimborso del canone di locazione fino a 303,33 euro mensili, portando il totale massimo a 845 euro al mese.

Requisiti per l’accesso:

ISEE non superiore a 10.140 euro

Reddito annuale inferiore a 6.500 euro

Residenza in Italia da almeno 5 anni

Come fare domanda:

L’Assegno di inclusione può essere richiesto tramite INPS online, CAF o servizi sociali territoriali.

2. Supporto per la formazione e il lavoro: 500 euro al mese per 12 mesi

Il Supporto per la formazione e il lavoro è destinato a persone tra i 18 e i 59 anni che non hanno un impiego e vogliono riqualificarsi professionalmente.

Questo programma permette ai partecipanti di ricevere 500 euro al mese per un massimo di 12 mesi, con possibilità di proroga.

Requisiti per l’accesso:

ISEE inferiore a 6.000 euro

Iscrizione a un corso di formazione o tirocinio professionale

Nessun impiego attivo

Come fare domanda:

Le richieste possono essere presentate online tramite il portale INPS o presso i Centri per l’impiego.

3. Assegno sociale: sostegno per gli over 67

Per le persone over 67 senza reddito, l’Assegno sociale rappresenta un aiuto importante. L’importo base è di 538,68 euro al mese per 13 mensilità, inoltre con possibili incrementi per chi supera i 70 anni.

Requisiti per l’accesso:

Reddito personale inferiore a 7.002,84 euro annui

Residenza in Italia da almeno 10 anni

Compatibilità con altri aiuti:

L’Assegno sociale non è cumulabile con l’Assegno di inclusione, ma i due possono essere combinati fino a un massimo complessivo di 845 euro al mese.

Come presentare la domanda per i bonus 2025

Per accedere a questi aiuti, è necessario:

Verificare i requisiti ISEE aggiornati tramite il portale INPS o un CAF.

Preparare la documentazione richiesta, tra cui certificato di residenza e stato di famiglia.

Presentare la domanda online tramite INPS, oppure rivolgersi ai servizi sociali territoriali.