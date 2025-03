Un 20enne di Roccarainola è finito arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è avvenuta a Cimitile, in via Manzoni, quando i poliziotti del Commissariato di Nola hanno notato il giovane mentre si avvicinava a un individuo fermo a bordo strada. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha cercato di disfarsi di qualcosa, gettandolo in un bidone metallico.

Gli agenti lo hanno subito fermato e perquisito, trovandolo in possesso di 1.050 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Controllando il bidone, la Polizia ha rinvenuto:

5 involucri di hashish (14 grammi)

35 involucri di cocaina (16 grammi complessivi)

Successivamente, durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato altri 2 involucri di cocaina.

Il giovane è stato quindi arrestato e dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.