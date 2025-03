L’INPS ha pubblicato il bando Estate INPSieme Senior 2025, un’iniziativa destinata ai pensionati ex dipendenti pubblici. Questo programma offre la possibilità di ricevere un contributo economico per coprire, in tutto o in parte, le spese di soggiorni estivi in Italia o all’estero. L’obiettivo principale dell’iniziativa è promuovere il benessere e la socializzazione tra i pensionati, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni di non autosufficienza.

Per comprendere meglio il funzionamento del bando, è utile esaminare chi può beneficiare del contributo, quali sono gli importi previsti e come presentare la domanda.

Come Funziona il Bando Estate INPSieme Senior 2025

Il contributo economico offerto dall’INPS può essere utilizzato per finanziare un soggiorno in una località marittima, montana, termale o culturale. Il soggiorno deve essere organizzato esclusivamente da tour operator o agenzie di viaggio, scelti direttamente dal richiedente.

Inoltre, il pacchetto turistico deve rispettare alcuni criteri specifici:

Deve svolgersi tra i mesi di giugno e ottobre 2025, con rientro entro il 1° novembre 2025, Deve avere una durata di almeno 8 giorni e 7 notti oppure 15 giorni e 14 notti, Deve includere attività mirate alla valorizzazione dell’autosufficienza e alla socializzazione, anche per coloro che si trovano in condizioni di difficoltà.

Queste caratteristiche rendono il programma particolarmente adatto ai pensionati che desiderano trascorrere una vacanza in compagnia, partecipando a iniziative pensate per migliorare la qualità della loro vita.

Chi Può Partecipare al Bando

Il bando Estate INPSieme Senior è rivolto a specifiche categorie di pensionati e ai loro familiari. Nello specifico, possono presentare domanda:

Pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), Pensionati della Gestione Fondo Postelegrafonici.

Coniugi e figli conviventi con disabilità delle categorie sopra elencate.

La possibilità di estendere il beneficio anche ai familiari con disabilità rappresenta un elemento importante del programma, in quanto consente di includere un numero maggiore di persone che necessitano di un sostegno economico per partecipare a un soggiorno estivo.

Numero di Contributi Disponibili e Durata del Soggiorno

L’INPS ha stanziato un totale di 3.850 contributi, suddivisi in base alla gestione di appartenenza e alla durata del soggiorno:

Gestione Unitaria e Gestione Dipendenti Pubblici (GDP):

1.000 contributi per soggiorni di 8 giorni e 7 notti.

2.000 contributi per soggiorni di 15 giorni e 14 notti.

Gestione Fondo Postelegrafonici:

250 contributi per soggiorni di 8 giorni e 7 notti.

600 contributi per soggiorni di 15 giorni e 14 notti.

Questa suddivisione consente di garantire un accesso equo al beneficio, distribuendo i contributi in modo proporzionato tra le diverse categorie di pensionati.

Importo del Contributo e Criteri di Assegnazione

L’importo del contributo varia a seconda della durata del soggiorno e del valore ISEE del nucleo familiare.

Di seguito, le soglie massime previste:

800 euro per soggiorni di 8 giorni e 7 notti, in Italia, all’estero o in crociera.

1.400 euro per soggiorni di 15 giorni e 14 notti, sempre in Italia, all’estero o in crociera.

Tuttavia, l’importo effettivo che verrà assegnato a ciascun beneficiario dipenderà dal valore ISEE del nucleo familiare. In particolare:

Per un ISEE inferiore a 8.000 euro, il contributo coprirà il 100% del costo del soggiorno, Per un ISEE superiore a 56.000 euro o in caso di mancata presentazione della DSU, il contributo sarà pari al 65% dell’importo massimo previsto.

Questo sistema garantisce una maggiore copertura economica a chi si trova in una situazione di reddito più basso, favorendo l’accesso all’iniziativa anche alle famiglie con minori disponibilità economiche.

Come Presentare la Domanda

Per partecipare al bando, è necessario presentare la domanda esclusivamente online attraverso il portale dell’INPS.

Date e Scadenze

Le domande possono essere inviate dalle ore 12:00 del 24 marzo 2025 fino alle ore 12:00 del 16 aprile 2025.

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 15 maggio 2025.

Procedura per l’invio della domanda

Accedere al sito www.inps.it utilizzando le credenziali SPID, CNS o CIE.

Entrare nell’area personale e selezionare il “Portale Prestazioni Welfare”.

Cliccare su “Gestione domanda” → “Presentazione domanda”.

Selezionare l’opzione “Estate INPSieme Senior” e cliccare su “Vai alla prestazione”.

Una volta completata la procedura, il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, che sarà utile per eventuali verifiche future.

Criteri di Assegnazione e Graduatorie

Dopo la chiusura delle domande, l’INPS procederà alla formazione delle graduatorie, che verranno pubblicate entro il 15 maggio 2025.

La priorità nell’assegnazione dei contributi verrà data a:

Richiedenti con valore ISEE più basso.

Persone con disabilità grave.

Nuclei familiari con componenti disabili.

Questa modalità di selezione consente di favorire i pensionati che si trovano in situazioni di maggiore difficoltà economica o sociale, garantendo un accesso più equo ai contributi disponibili.