Un drammatico episodio di violenza si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Montoro, in provincia di Avellino, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. La vittima, una persona trans di 36 anni, di origini brasiliane e residente a Pontecagnano (Salerno), è gravemente ferita dopo essere colpita alle spalle con un coltello da cucina.

L’incidente a Montoro

Secondo le ricostruzioni, i due si erano incontrati nell’abitazione del 46enne, nella frazione Torchiati, per un appuntamento che avrebbe dovuto riguardare delle prestazioni sessuali. Tuttavia, il confronto è degenerato in una discussione, i cui dettagli rimangono ancora poco chiari. Il litigio, che sembra essere nato da futili motivi, probabilmente legati a disaccordi sulle prestazioni sessuali, ha portato l’uomo a compiere un gesto estremo: ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito la vittima alle spalle con un solo fendente, ferendola gravemente.

Le condizioni della vittima

L’aggressione ha causato danni ai polmoni della 36enne, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino. Qui, la vittima è sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza e, fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita. Attualmente è ricoverata nel reparto di chirurgia toracica, dove è costantemente monitorata dai medici.

Le indagini

I carabinieri della Compagnia di Solofra sono intervenuti tempestivamente, sequestrando il coltello da cucina utilizzato per il ferimento e arrestando il 46enne, noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio. Nella mattinata di oggi, sarà giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Avellino.

L’indagine continua per chiarire tutti i dettagli della vicenda e le cause precise della discussione tra i due. Al momento, si esclude qualsiasi tipo di premeditazione, ma la gravità dell’accaduto ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale.