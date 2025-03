Ancora violenza legata al fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Napoli. L’ultimo episodio si è verificato davanti all’ospedale pediatrico Santobono, il più grande presidio sanitario per bambini del Sud Italia. Un uomo, arrivato in scooter per far visita alla figlia malata, è stato aggredito brutalmente da un parcheggiatore abusivo dopo aver parcheggiato regolarmente lungo gli stalli delimitati da strisce blu.

Dalla discussione all’aggressione fisica

Il padre della piccola ricoverata aveva appena posteggiato il proprio scooter quando è avvicinato da un 55enne, noto per gestire illegalmente la sosta nella zona. L’uomo gli ha intimato di spostare il veicolo, sostenendo che quello spazio dovesse rimanere libero.

Ne è nato un acceso diverbio, culminato in una violenta aggressione: il parcheggiatore abusivo è passato dagli insulti alle percosse, colpendo il padre della bambina e prendendo a calci il suo motociclo.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto

La scena non è passata inosservata e alcuni testimoni hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che hanno tentato di bloccare l’aggressore.

Il 55enne, tuttavia, ha opposto resistenza, scalciando e dimenandosi per evitare l’arresto. Nonostante il tentativo di sfuggire al controllo, è bloccato e arrestato con diverse accuse:

Resistenza e minaccia a pubblico ufficiale

Minaccia aggravata

Danneggiamento

Percosse

Fenomeno parcheggiatori abusivi: un problema irrisolto

L’episodio riporta al centro dell’attenzione la piaga dei parcheggiatori abusivi a Napoli, un fenomeno radicato che da anni crea disagi e insicurezza per cittadini e turisti. Molte aree della città, comprese quelle sensibili come ospedali e scuole, sono presidiate da individui che impongono il pagamento illecito della sosta, spesso con minacce o violenze.