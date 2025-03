Paura ieri sera a Napoli, dove un motociclista di 44 anni ha perso il controllo della propria moto e si è schiantato sul marciapiede.

Dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:25 lungo una strada di servizio che costeggia via Pacioli. Il motociclista, probabilmente a causa della scarsa visibilità o di una distrazione, non si è accorto che la strada terminava con un marciapiede rialzato e vi si è schiantato contro.

Condizioni del motociclista

Al momento non sono ancora note le condizioni di salute dell’uomo, ma l’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in ospedale per accertamenti.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno verificando le cause esatte dell’incidente, valutando se possano aver inciso fattori come alta velocità, condizioni della strada o segnaletica poco chiara.