Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 55enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, con l’accusa di furto aggravato.

L’intervento della Polizia

Gli agenti dei Commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, durante un servizio di controllo del territorio, sono allertati dalla Sala Operativa per un furto in corso all’interno dell’ASL Napoli Est, in via Pasquale Ciccarelli.

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno individuato un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga scalando i ponteggi edili presenti nella struttura. Tuttavia, il tentativo è stato vano: gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo immediatamente.

La dinamica del furto

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il 55enne aveva appena forzato un cancelletto di servizio situato nella parte posteriore dell’edificio sanitario, utilizzando un arnese in ferro. Successivamente, aveva prelevato diversi pannelli in ferro da un’impalcatura edile e li aveva già sistemati all’esterno dello stabile, probabilmente in attesa di portarli via.

L’arresto

A seguito della perquisizione e della verifica dei danni causati, il ladro è arrestato con l’accusa di furto aggravato. Il materiale sottratto è stato recuperato e messo in sicurezza.