Paura a via Lanzalone a Salerno, dove un rapinatore ha messo a segno un colpo al negozio cinese “Tutto Casa”. L’uomo, travisato con un giubbotto nero e il volto nascosto, ha minacciato il titolare con una pistola elettrica Taser. Con la violenza, ha costretto il negoziante a consegnare 700 euro dal registratore di cassa.

Dopo il furto, il malvivente è fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce. La polizia è intervenuta prontamente sul posto con una volante, avviando le indagini per identificare e arrestare il rapinatore.

Il colpo ha lasciato un forte senso di insicurezza tra i residenti e i commercianti della zona, preoccupati per l’aumento della criminalità nella via Lanzalone. Le forze dell’ordine stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per raccogliere elementi utili alla risoluzione del caso.

La rapina è avvenuta in un’area commerciale frequentata da residenti e turisti, accentuando la necessità di un maggiore controllo per garantire la sicurezza pubblica.