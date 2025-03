Un controllo delle forze dell’ordine ad Arezzo ha portato alla scoperta di una notevole quantità di gioielli in argento, dal valore di 250.000 euro, trasportati senza una valida giustificazione. L’uomo alla guida dell’auto, un magrebino residente in Emilia Romagna, è fermato dai militari della Guardia di Finanza durante un posto di controllo nella zona industriale di San Zeno. Nel bagagliaio dell’auto sono ritrovati numerosi monili in argento, tra cui collane, bracciali e catenine, per un peso totale di oltre 104 kg.

Il conducente non era in grado di fornire alcuna documentazione che attestasse la provenienza legale dei gioielli o il suo legame con un’impresa del settore dei metalli preziosi. Inoltre, l’uomo non disponeva dei necessari permessi per il trasporto o la commercializzazione dei monili e non risultava essere titolare di partita IVA. La perquisizione della sua abitazione in provincia di Modena ha portato alla scoperta di oltre 142.000 euro in contante, denaro anch’esso sequestrato.

L’uomo è denunciato per il reato di ricettazione e sia i gioielli che il denaro sono posti sotto sequestro dalle autorità competenti.