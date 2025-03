Un’importante novità per il 2025 arriva direttamente dal Governo italiano: il Bonus Elettrodomestici. Si tratta di un aiuto concreto destinato a chi si occupa delle faccende domestiche, con un risparmio significativo sugli acquisti di nuovi apparecchi a basso consumo.

Cosa cambia con il Bonus Elettrodomestici 2025?

Questo incentivo è stato confermato nella Legge di Bilancio 2024 e successivamente ridefinito con un emendamento al decreto Bollette, con l’obiettivo di aiutare le famiglie italiane in difficoltà e promuovere il settore manifatturiero nazionale. Il Bonus Elettrodomestici consente uno sconto che sarà applicato direttamente in negozio, al momento del pagamento, rendendo il processo rapido ed efficiente.

Chi può richiedere il Bonus Elettrodomestici 2025?

Il Bonus Elettrodomestici 2025 è finanziato con uno stanziamento di 50 milioni di euro e prevede un contributo che può arrivare fino a 100 euro per ogni elettrodomestico acquistato, pari al 30% del prezzo. In caso di nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro, lo sconto può arrivare fino a 200 euro complessivi. Non sono previsti vincoli reddituali, il che significa che il bonus è accessibile a tutte le famiglie, indipendentemente dalla loro fascia di reddito.

Come funziona l’applicazione del Bonus?

Il contributo sarà applicato direttamente sulla fattura dal venditore, che poi recupererà la somma mancante come credito d’imposta. La piattaforma PagoPA gestirà il processo in modo semplice e digitalizzato, per semplificare l’accesso al bonus e ridurre la burocrazia. Non sarà necessario fornire alcuna documentazione specifica, a meno che non si tratti di beneficiare dell’importo maggiorato per ISEE ridotto.

Cosa fare per ottenere il Bonus?

L’unico requisito tecnico per accedere al bonus è la sostituzione di un vecchio elettrodomestico con uno nuovo ed efficiente, rispettando le corrette modalità di smaltimento. Quindi, se hai bisogno di un nuovo frigorifero, lavatrice, o altro apparecchio, il Bonus Elettrodomestici potrebbe rappresentare una grande opportunità.

Un’opportunità da non perdere

Il Bonus Elettrodomestici sarà disponibile fino all’esaurimento delle risorse stanziate, quindi le famiglie italiane dovranno affrettarsi per non perdere questa occasione. L’incentivo è pensato per agevolare il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie in casa e, al contempo, sostenere il risparmio energetico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Paese.