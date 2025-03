Un tragico episodio di violenza familiare si è verificato ieri mattina a Brindisi, dove Angelo Argentina, un uomo di 71 anni, è arrestato per aver ucciso il figlio di 44 anni, Stefano. L’aggressione è avvenuta al termine di una violenta discussione tra padre e figlio, all’esterno della loro abitazione situata tra Francavilla Fontana e Villa Castelli.

Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, il 71enne ha rilasciato spontanee dichiarazioni al giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, spiegando che il figlio lo aveva aggredito per avere soldi per la droga. Angelo Argentina ha anche dichiarato di non ricordare di aver impugnato un coltello, l’arma che avrebbe colpito il figlio all’addome. Quest’ultima, però, non è ancora ritrovata dai carabinieri che stanno indagando sul caso.

Nonostante le dichiarazioni del padre, il GIP ha convalidato l’arresto di Angelo Argentina, che ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela e da motivi futili. L’uomo si trova in carcere da mercoledì pomeriggio, poche ore dopo l’incidente. La vittima, Stefano Argentina, è deceduta ieri pomeriggio, a circa 24 ore dal violento alterco con il padre.

Per chiarire le cause della morte e avere conferma delle circostanze dell’omicidio, la procura di Brindisi ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore.