Dopo un periodo di chiusura, Edenlandia è pronta a riaprire le sue porte al pubblico. Il celebre parco divertimenti di Fuorigrotta tornerà operativo a partire da sabato 22 marzo alle ore 10, con un’importante novità per i visitatori.

Una riapertura attesa con un’offerta speciale

La riapertura è stata possibile grazie alla ricezione della provvisoria licenza di esercizio da parte degli uffici comunali competenti. Pertanto, a partire da domani, tutte le giostre storiche del parco saranno nuovamente accessibili.

Inoltre, Edenlandia conferma il suo ingresso gratuito, offrendo al pubblico una promozione speciale per celebrare la ripartenza. I visitatori potranno infatti acquistare il bracciale illimitato al costo di 10 euro, che permetterà loro di accedere senza limiti a numerose attrazioni. Tra queste, vi sono:

Il trenino, perfetto per i più piccoli;

Il castello, un’attrazione storica del parco;

L’autoscontro, sempre tra le più apprezzate;

Il Festival delle Beffe, che garantisce divertimento e adrenalina;

L’Happy Swing, ideale per chi ama le emozioni leggere;

La West Valley, un’esperienza a tema western.

Un nuovo inizio per il parco divertimenti di Napoli

La riapertura di Edenlandia rappresenta un momento significativo per la città di Napoli, poiché il parco ha sempre svolto un ruolo importante nel panorama dell’intrattenimento locale. Il ritorno delle giostre storiche segna un passo in avanti verso il rilancio della struttura, offrendo a famiglie e bambini un luogo di svago e divertimento.

Con l’arrivo della primavera, questa iniziativa potrebbe attirare numerosi visitatori, consolidando ulteriormente il legame tra Edenlandia e il suo pubblico. Per coloro che desiderano trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza, l’appuntamento è fissato per domani mattina.