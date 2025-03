Dal 31 marzo al 4 aprile 2025, l’area del parcheggio Palatucci in via De Gasperi a Torre del Greco ospiterà una settimana dedicata alla prevenzione oncologica. L’iniziativa, promossa dall’Asl Napoli 3 Sud e sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, offrirà ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente a importanti controlli di screening.

Servizi offerti e obiettivi dell’iniziativa

Durante questi cinque giorni, saranno presenti ambulatori mobili attrezzati per eseguire esami diagnostici fondamentali per la prevenzione dei tumori. In particolare, i cittadini potranno usufruire di:

Mammografie, per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno.

Pap-test, utile per individuare eventuali alterazioni che potrebbero evolvere in tumore del collo dell’utero.

Distribuzione di kit per il tumore del colon-retto, al fine di incentivare il controllo di una patologia spesso asintomatica nelle fasi iniziali.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione, volto a promuovere la cultura della prevenzione come metodo di vita. Infatti, la diagnosi precoce rappresenta uno degli strumenti più efficaci per contrastare l’insorgere di patologie oncologiche e ridurre i rischi per la salute.

Il sostegno dell’amministrazione comunale

L’iniziativa è stata immediatamente recepita dall’assessore all’Igiene e Sanità, Antonio Ramondo, il quale ha proposto alla giunta comunale la concessione del patrocinio morale e l’autorizzazione all’occupazione di 160 metri quadrati dell’area di sosta. Tale decisione è stata presa con l’intento di garantire alla popolazione un accesso agevolato e gratuito a servizi di prevenzione oncologica che, in molti casi, risultano difficili da ottenere per i lunghi tempi di attesa nelle strutture sanitarie.

Nella delibera approvata dall’amministrazione, si sottolinea come questa iniziativa si collochi perfettamente nel quadro delle politiche già adottate dal Comune per favorire la prevenzione e la tutela della salute dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.

Dove e quando si svolgerà l’iniziativa?

Luogo: Parcheggio Palatucci, via De Gasperi, Torre del Greco

Date: Dal 31 marzo al 4 aprile 2025

Orari: Da definire sul posto

L’evento rappresenta un’opportunità significativa per tutta la comunità, poiché consente di accedere a esami diagnostici fondamentali senza alcun costo, contribuendo così a una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione. In un periodo in cui le liste d’attesa per visite specialistiche sono sempre più lunghe, iniziative come questa permettono a un numero maggiore di persone di monitorare il proprio stato di salute e intervenire tempestivamente in caso di anomalie.