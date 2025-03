Una coppia di truffatori smascherata dai carabinieri della stazione di Pieve Torina, in provincia di Macerata, dopo aver truffato un uomo di 74 anni di Pieve Torina. I due truffatori sono una 29enne di Mantova e un 49enne di Pellezzano, denunciati per truffa aggravata e continuata. Le indagini sono avviate nell’agosto del 2024, dopo che la vittima, incoraggiata dai familiari, ha deciso di denunciare i fatti.

Dal 2018 al 2019, e poi dal 2019 al 2024, l’uomo, già in una situazione difficile dal punto di vista personale e familiare, è ingannato da due donne che ha conosciuto tramite piattaforme social. Le truffatrici gli hanno promesso una relazione sentimentale e una futura convivenza, approfittando della sua fragilità emotiva. Le donne, con storie inventate di sventure familiari, lo hanno convinto a fare ripetuti bonifici. La vittima ha versato circa 35.000 euro per il primo episodio e oltre 102.000 euro per il secondo, arrivando a un totale di 137.000 euro.

Le indagini bancarie e telematiche hanno permesso di ricostruire i movimenti bancari e identificare i truffatori attraverso i conti correnti sui quali l’uomo aveva effettuato i bonifici. Grazie a questo lavoro investigativo, i carabinieri sono riusciti a smascherare la coppia di truffatori e a denunciarla all’Autorità Giudiziaria.