Un uomo di 31 anni, Alberto Donato, è stato trovato morto nella sua abitazione nella mattinata di ieri, in zona Montesacro, a Roma. A lanciare l’allarme è stata la fidanzata, che, entrando nell’appartamento, ha scoperto il corpo senza vita dell’uomo immobile sul divano.

Indagini in corso: nessun segno di violenza

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti. Non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo né tracce di effrazione su porte o balconi dell’abitazione, situata in via Rodolfo Morandi. Inoltre, durante i rilievi, gli agenti non avrebbero trovato sostanze stupefacenti o altri elementi sospetti all’interno della casa.

L’allarme dato dalla fidanzata

Secondo le prime ricostruzioni, la fidanzata del giovane, intorno alle 10:30, è entrata nell’appartamento utilizzando le chiavi in suo possesso e ha fatto la tragica scoperta. Sotto shock, ha immediatamente contattato i soccorsi, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. La ragazza è stata ascoltata dagli investigatori per ricostruire le ultime ore della vittima: a quanto pare, i due si erano visti per l’ultima volta la sera precedente.

L’autopsia chiarirà le cause del decesso

Al momento, le cause della morte restano ancora da accertare. Per fare luce sulla vicenda, è stata disposta l’autopsia, che potrà fornire elementi utili per determinare cosa sia accaduto.