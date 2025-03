Tre malviventi sono denunciati dalla Polizia di Stato nella mattinata di giovedì, grazie a un’operazione di controllo del territorio condotta dal Commissariato di Nola. I tre uomini, di età compresa tra i 35 e i 63 anni, tutti con precedenti penali, sono sorpresi in possesso di numerosi arnesi da scasso durante un controllo in Strada Statale 7 bis.

Gli agenti, mentre pattugliavano la zona, hanno notato un’auto con a bordo i tre uomini. Alla vista della polizia, il conducente ha cercato di eludere il controllo, ma è subito fermato e identificato. Durante la perquisizione, i malviventi sono trovati in possesso di chiavi contraffatte, chiavi inglesi, disturbatori di frequenze e centraline di auto modificate, strumenti utilizzabili per compiere effrazioni e altri reati.

L’operazione rientra nei servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare fenomeni criminali come la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. I tre uomini, denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, sono ora sotto indagine per possibili attività criminali legate al furto e all’effrazione.