Questa mattina, intorno alle ore 5, un incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto autostradale della A30 Caserta-Salerno tra Nola e il bivio con la A1 Milano-Napoli, in direzione Caserta. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, l’incidente si è verificato al chilometro 5,8 e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, dei soccorsi sanitari e meccanici, della polizia stradale e del personale della direzione del VI Tronco di Cassino.

Traffico bloccato e code in direzione Caserta

A seguito dell’incidente, il traffico è stato completamente bloccato nel tratto interessato, causando 1 km di coda in direzione Caserta. Per ridurre i disagi agli automobilisti, Autostrade per l’Italia ha consigliato percorsi alternativi:

Da Salerno verso Caserta/Roma: uscire a Nola, percorrere l’Asse Mediano e rientrare sulla A1 Milano-Napoli da Villa Literno.

Alternativa: imboccare la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli, fino al bivio con la A1 Milano-Napoli, per poi proseguire verso Roma.

Riapertura e situazione attuale del traffico

Poco prima delle ore 9, il tratto autostradale tra Nola e il bivio con la A1 Milano-Napoli è stato riaperto al traffico. Attualmente, la circolazione avviene su una sola corsia in deviazione sulla carreggiata opposta per consentire il ripristino della sede stradale.

Nonostante la riapertura, la situazione resta critica: si registrano 3 km di coda in direzione Caserta. Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti sul traffico per evitare ulteriori disagi.