Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nella zona di Pantano Arenile, a Marina di Minturno. Tre operai, impegnati in lavori di potatura con l’ausilio di un cestello elevatore, sono rimasti folgorati quando il mezzo ha accidentalmente urtato i cavi aerei della media tensione, da 20.000 volt.

Secondo le prime ricostruzioni, i lavori erano di natura privata e non risultano coinvolte ditte ufficiali. Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Scauri e del nucleo operativo e radiomobile di Formia, gli agenti della polizia locale di Minturno, l’Ispettorato ASL per la sicurezza sui luoghi di lavoro e i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte.

Dei tre operai coinvolti, due si trovano in condizioni gravi: un 50enne è elitrasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, mentre il secondo, di 38 anni, è anch’egli trasferito in elicottero verso un’altra struttura sanitaria della Capitale. Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.