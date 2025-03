La Questura di Napoli intensifica i controlli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un’operazione straordinaria nei comuni di Palma Campania e San Vitaliano, portando a risultati significativi.

Armi sequestrate a San Vitaliano

Durante le perquisizioni a San Vitaliano, i poliziotti hanno scoperto un borsone nascosto all’interno di un cesto legato a un albero. Al suo interno sono state trovate sei armi da fuoco con matricola abrasa:

Tre fucili da caccia calibro 12

Tre pistole: una calibro 38, una calibro 357 e una calibro 22

Tutte le armi sono state sequestrate per ulteriori indagini, con l’obiettivo di risalire alla loro provenienza e a eventuali utilizzi illeciti.

Controlli su persone e attività commerciali

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno controllato 84 persone, di cui 10 con precedenti di polizia. Inoltre, sono stati ispezionati tre esercizi commerciali, riscontrando irregolarità in uno di essi. In particolare, è stata elevata una sanzione amministrativa a un titolare per aver venduto bevande alcoliche a minori di 18 anni, violando le normative vigenti.