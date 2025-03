Negli ultimi giorni, numerose segnalazioni hanno denunciato la presenza di un individuo travestito da Topolino che si aggira in via Toledo, una delle strade più frequentate di Napoli, avvicinando passanti e turisti per scattare foto e poi pretendere denaro in modo insistente e aggressivo.

Denunce e video sui social: presunta minaccia con coltello

Le denunce, raccolte dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi – Sinistra), sono supportate da diversi video diffusi sui social, che mostrano il comportamento molesto dell’uomo. In alcuni filmati si evidenzia un atteggiamento pressante e minaccioso, mentre in almeno un caso si parla addirittura dell’uso di un coltello per intimidire chi si rifiutava di pagare.

Secondo le testimonianze, l’individuo travestito da Topolino agirebbe indisturbato da circa un anno, creando disagio tra cittadini e turisti.

L’intervento del deputato Borrelli: “Napoli non può essere ostaggio di questi individui”

Il deputato Borrelli ha espresso forte preoccupazione per la situazione, sottolineando come episodi del genere danneggino l’immagine della città e creino un clima di insicurezza.

“Non possiamo permettere che personaggi come questo agiscano indisturbati nelle zone turistiche di Napoli. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni e video che mostrano atteggiamenti preoccupanti, incluso un presunto episodio di minaccia con un’arma”, ha dichiarato Borrelli.

Ha inoltre annunciato che chiederà un’indagine approfondita per fare chiarezza sulla vicenda e, se le accuse verranno confermate, si procederà con provvedimenti adeguati.

“È necessaria un’intensificazione dei controlli nelle aree più frequentate per evitare che truffatori e violenti possano agire senza conseguenze. Invitiamo tutti a denunciare episodi simili alle forze dell’ordine affinché si possa intervenire tempestivamente. Napoli non può essere ostaggio di chi pensa di poter fare il proprio comodo senza alcun rispetto per la legalità”, ha concluso il deputato.

Maggiore sicurezza nelle aree turistiche di Napoli

L’episodio di via Toledo riaccende il dibattito sulla necessità di un maggiore controllo del territorio, specialmente nelle zone turistiche della città. Le forze dell’ordine sono sollecitate ad aumentare la presenza per prevenire episodi di truffa, molestie e minacce, garantendo maggiore sicurezza a cittadini e visitatori.