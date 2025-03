La polizia locale di Afragola, diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli e dal maggiore Antonio Amore, ha fermato e denunciato un uomo che trascinava due pony legati a uno scooter lungo una strada statale a scorrimento veloce. L’episodio è segnalato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) Francesco Emilio Borrelli, che ha ripreso la scena con il cellulare e allertato le autorità.

Il sequestro degli animali e la denuncia

Dopo l’intervento della polizia locale, sul posto è richiesto il supporto del Dipartimento di Veterinaria dell’ASL, che ha proceduto a controllare le condizioni degli animali.

A seguito delle verifiche, è disposto il sequestro dei due pony, affidati a uno stalliere. Il responsabile, invece, è stato denunciato a piede libero per maltrattamento di animali e potrebbe ora affrontare gravi conseguenze legali.

La denuncia di Borrelli: “Una violenza intollerabile”

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, testimone diretto della scena, ha espresso indignazione per l’accaduto:

“Solo un pazzo poteva trascinare due pony attaccati a uno scooter con delle corde in mezzo a una strada statale a scorrimento veloce. Una violenza intollerabile che rischiava di causare danni seri agli animali e a eventuali persone che in auto e in moto la percorrevano.”